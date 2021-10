Il Corsport: gioca Mertens che non segna da 192 giorni

Al posto di Osimhen infortunato. Ha segnato 135 gol ma che ora è diventato una riserva. Ha l’occasione per ribadire di non essersi imborghesito.

Contro la Salernitana (oggi ore 18) al posto di Osimhen infortunato giocherà Mertens, papà Mertens che fin qui nel Napoli ha segnato 135 gol ma che ora è diventato una riserva. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano che ricorda:

È la seconda volta che il Napoli non ha Osimhen: a Marassi, alla seconda contro il Genoa, non poteva sperare neanche in Mertens e Spalletti si inventò un Napoli «diverso» – Insigne centravanti, Politano e Lozano ai suoi alti – prima di (ri)cambiarlo in corsa, buttando dentro nel finale la fisicità di Petagna, utile per spostare l’avversario.