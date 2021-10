“I fiorentini certe cose non le fanno, occhey?”. Rocco Commisso non ne ha azzeccata una 

E i presupposti non sembravano i migliori: gli strascichi della coppa e poi c’era il possibile gol dell’ex (Callejon), c’era quello che come tira tira contro il Napoli, segna (Bonaventura), c’era il nuovo Haaland (Vlahovic) e c’era Mario Rui che giovedì ha riposato, e quindi fresco per un nuovo raptus.

Il rosario ha avuto effetto e, come nel caso del gol viola, anche qui, un lampo inaspettato: un lancio di Fabian dietro le teste viola per il nostro fenicottero rosso imprendibile.

Victor Godimhen ha lasciato sullo start il suo marcatore che per fermarlo ha dovuto solo abbatterlo. In area di rigore.

Bella poi la fuga sulla sinistra di Gonzalez: palla al centro e Haaland, abbastanza in solitudine, l’ha lisciata. Confermando che il tressette è un gioco troppo serio per lui.

Per il resto della gara siamo tornati alle vecchie tradizioni un po’ perdute: Lozano ha fatto ammonire un avversario; Godimhen si è divorato un gol; è subentrato Elmas e ha cominciato a toccare il pallone 50/60 volte prima di passarlo; Kuli ha eretto il suo muro preferito e Mario si è fatto ammonire. Il tutto divorandoci un cospicuo numero di reti o di potenziali reti. Quei pranzi che, come da nostro costume, alla fine sai bene quanto pagherai. Magari a causa di una dormitina o di un raptus.

Tutto giusto, ma io aggiungerei, e credo sia una differenza ancora più fondamentale, che oggi non ci sia la sua Juve (sua, di Ferrara) in cima alla classifica a rompere i limoni. La Juve di Allegri che ha inventato il falso Ronaldo, il falso Pjanic, il falso pressing e il falso gioco, oggi non la vedo come quella dell’epoca. Anche perché Calvarese, Banti e Mazzoleni non ci sono più.