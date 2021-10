Gravina a Lotito: «Claudio, non ti porto via con la forza, ma se resti trasmetto gli atti in Procura»

Ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato cacciato dal Consiglio Figc. Il numero uno della Federazione l’ha allontanato dalla seduta perché per la Figc è ancora sospeso, in attesa del giudizio sul caso tamponi. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Gravina al patron biancoceleste.

«Claudio per noi sei squalificato, tu qui non ci puoi stare – gli ha detto dopo aver fatto l’appello dei presenti – Io non ti porto via con la forza, ma se resti trasmetto gli atti di questa riunione in procura». A quel punto, l’altro ha tirato fuori dalla valigetta un parere legale: «Il consigliere Lotito ritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al consiglio federale odierno. In quanto fin dal 7 settembre scorso, non esiste alcuna sanzione che possa impedirgli il suo diritto di esercitare le funzioni di consigliere federale. Allo stato attuale nei suoi confronti pende un mero deferimento, essendo stata annullata la sanzione e disposto un nuovo giudizio».