Giuntoli: «Coppa d’Africa? Non ci pensiamo. Stiamo pensando a portare al livello Mertens e Demme»

A Dazn: «Osimhen? E’ un calciatore su cui abbiamo puntato molto, si sta rivelando quello su cui abbiamo puntato»

Nel pre-partita di Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

“Sensazioni positive prima delle partite e questo inizio super? Ci sono sempre, perché c’è la consapevolezza di fare tutto, in primis l’allenatore, lo staff e i ragazzi. Siamo convinti delle nostre forze ma anche con l’umiltà necessaria per affrontare una grande Roma.

Preoccupati per gennaio per le partenze per la Coppa d’Africa?

“Onestamente in questo momento non ci stiamo pensando. Stiamo pensando di portare al livello Mertens, che è stato fermo per diverso tempo e Demme, che ha avuto un brutto infortunio a inizio stagione.

Su Osimhen.

“E’ un calciatore su cui abbiamo puntato molto, si sta rivelando quello su cui abbiamo puntato. Lo trovavamo molto impattante sulle gare e così è stato. Siamo molto contenti non solo di lui ma anche degli altri ragazzi”.