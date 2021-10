Ginnastica, la giapponese Hitomi Hatakeda cade alle parallele: danni al midollo spinale

Hitomi, scrive la Gazzetta dello Sport, che ha gareggiato anche ai Giochi di Tokyo, si era appena qualificata per la finale all-around ai campionati del mondo, in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone. È allenata dalla mamma Yuriko, suo padre Yoshiaki è un ex ginnasta, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Anche sua sorella minore, Chiaki, è una ginnasta.