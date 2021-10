Gazzetta: per Roma-Napoli venduti 40mila biglietti, si punta ai 50mila spettatori

Il ritorno di Spalletti e l’entusiasmo dei tifosi giallorossi nonostante la squadra di Mourinho abbia due punti in meno rispetto a quella di Fonseca

Il ritorno di Spalletti, la Roma di Mourinho, la speranza di battere la capolista e fermare il tecnico che è stato avversato non poco. Questo e forse altro sta attirando tanti sostenitori giallorossi al botteghino per la partita di domenica prossima alle 18. Scrive la Gazzetta:

Nonostante sia solo mercoledì, domenica per il match col Napoli all’Olimpico sono stati venduti già 41.000 spettatori, di cui 20.000 abbonati. Entrambe le cifre, però, sono destinate a crescere per avvicinarsi ai 50.000, nonostante già ora il totale rappresenti il più alto delle ultime quattro stagioni per questa sfida.