Gazzetta: Napoli e Chelsea uniche in Europa ad aver subito solo 3 gol, merito della solidità difensiva

Pochissimi i tiri concessi agli avversari. In 9 gare le avversarie sono riuscite a giocare il pallone nell’area del Napoli solo 135 volte, nessuno in Italia ha fatto meglio

La solidità difensiva del Napoli non è solo una questione di bravura dei suoi difensori, ma di mentalità. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport.

“E si può dire sia una questione di mentalità, oltre che di uomini. Perché con la porta imbattuta da tre gare consecutive, se in campionato con Torino e Roma hanno giocato gli stessi uomini in difesa, contro il Legia Varsavia giovedì scorso, Spalletti ha cambiato tre uomini su cinque del reparto, portiere compreso (con Juan Jesus che non disputava una gara intera da un paio d’anni), ma il risultato è stato lo stesso. Dunque la solidità è diventata una cifra importante di questo Napoli”.

Nessuno, nei cinque maggiori campionati europei ha fatto meglio del Napoli, che è alla pari del Chelsea, con soli tre gol subiti. Non solo.

“Il Napoli (insieme al Torino) è fra le squadre europee che concedono meno tiri in porta agli avversari: 25 in 9 gare, significa meno di 3 a partita. Su questi presupposti diventa complicato per qualsiasi squadra far gol nella porta azzurra”.

E’ difficile proprio entrare nell’area di rigore del Napoli.

“Le avversarie in 9 gare sono riuscite a giocare il pallone nell’area del Napoli solo 135 volte. Nessuno in Italia ha fatto meglio (l’altra capolista Milan ne ha concessi 147 ed è seconda) mentre in Europa solamente Atletico Madrid del Cholo Simeone (120), Siviglia (127) e Bayern Monaco (134) hanno fatto meglio”.