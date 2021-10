Gazzetta: il Napoli non fa turnover col Bologna anche perché non c’è Spalletti in panchina

Il quotidiano sostiene che, non essendoci l’allenatore per squalifica, al massimo ci sarà un solo cambio nell’undici titolare: Lozano per Politano

Stasera il Napoli affronterà il Bologna per riprendersi la vetta della classifica, in coabitazione col Milan. Luciano Spalletti non sarà in panchina a guidare la squadra a causa dell’espulsione discussa rimediata al termine della gara con la Roma. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, non è previsto turnover.

Già mancherà lui dalla panchina, Spalletti, e a maggior ragione metterà in avvio la squadra che funziona già meglio. Probabilmente sarà solo uno il cambio rispetto agli 11 titolari schierati negli ultimi due turni contro Torino e Roma. Ci sarà Lozano al posto di Politano. Non si toccano davanti né Osimhen e neanche il capitano Insigne, che dovrebbe riposare un po’, ma che vuol esserci in campo.