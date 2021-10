Gazzetta: Collegio di Garanzia del Coni, finisce l’era di Frattini presidente

“ L’era Frattini al Collegio di Garanzia dello Sport sta per chiudersi . Nelle prossime settimane, finirà il regime di lunga proroga dell’attuale presidente e si andrà al rinnovo delle cariche”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, aggiungendo che il cambio al vertice desta qualche dubbio sulle competenze del ruolo, anche se era già stato pianificato prima della decisione sul caso tamponi della Lazio

“e la pubblicazione delle motivazioni con il martellante tentativo di limitare le responsabilità di Lotito, ma è chiaro che fra gli addetti ai lavori, e non solo nel palazzo della Federcalcio, la lettura di quelle pagine ha generato altri dubbi su ruolo e competenze dell’organismo. Quella di Frattini è stata un’invasione di campo? Una domanda tira l’altra: quanto il ricambio ai vertici significherà anche una nuova impostazione? Più coerente coni compiti che gli assegna lo statuto del Coni con la possibilità di intervenire «esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti»?”.