L’allarme di Frattini: «A causa del Covid molti piccoli club di calcio nelle mani della mafia»

Il presidente di Sport Integrity Global Alliance: «Società distrutte dai debiti e dalla mancanza di liquidità. In dodici mesi aumento del 20% dei casi di mafia»

Da quando c’è il Covid, molti piccoli club di calcio sono finiti nelle mani della mafia. E’ l’allarme lanciato ieri da Franco Frattini, appena rieletto alla guida della Sport Integrity Global Alliance (Siga). In una nota rilasciata all’Ansa, Frattini scrive:

“Molti hanno provato a comprare piccole società di calcio che distrutte dai debiti, dalla mancanza di liquidità, erano obbligate a chiudere, cadendo nella trappola della mafia, nelle mani del crimine organizzato. Durante la pandemia, i criminali non si fermano. Nella mia attività giudiziaria ho avuto l’esperienza di fronteggiare molti casi di mafia. In soli dodici mesi ho notato un aumento del 20% dei casi di mafia sotto la mia giurisdizione. Questo conferma che SIGA è stato in grado di tenere all’erta il resto del mondo”.