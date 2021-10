Fiorentina-Napoli, Insigne battibecca con Spalletti dopo la sostituzione

Il capitano non ha apprezzato la sostituzione ed ha negato il saluto al mister che gli era andato incontro all’uscita dal campo

Non ha preso bene la sostituzione il capitano del Napoli Lorenzo Insigne che, al 70′ della sfida contro la Fiorentina ha dovuto lasciare il campo per Demme. Spalletti, dopo i cambi di Politano per Lozano e Elmas per Zielinski, ha deciso di far uscire anche il capitano che però è apparso contrariato dalla scelta del tecnico come mostrato dalle immagini televisive. Insigne infatti non ha salutato Spalletti come di consueto uscendo dal campo.

Il mister Spalletti gli ha fatto capire che servivano forze fresche in difesa