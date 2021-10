Fernando Llorente torna in Spagna: ripartirà dall’Eibar

L’ex attaccante del Napoli giocherà in Spagna cinque anni dopo l’ultima volta. È rimasto svincolato dopo le esperienze a Napoli e Udine

Fernando Llorente sta per diventare un nuovo calciatore dell’Eibar. Lo riportano diversi media spagnoli, secondo cui nelle prossime ore potrebbe essere già annunciato. L’attaccante dunque farà ritorno in Spagna dopo cinque anni, in cui ha vestito le maglie di Swansea, Tottenham, Napoli e Udinese. Llorente, 36 anni, ha già sostenuto le visite mediche in una clinica di Bilbao.