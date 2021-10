Elmas: “Con Spalletti siamo una squadra più vera, pensiamo come un’unica persona”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Stiamo portando avanti un buon lavoro con Spalletti e la squadra, vogliamo continuare così. Con il nuovo allenatore sono cambiate tante cose, siamo una squadra più vera e giochiamo tutti, pensiamo come una sola persona e per questo siamo più forti. Spalletti mi dà più fiducia e spero di fare meglio.

Il mio ruolo preferito è quello di mezzala ma posso giocare ovunque, voglio solo fare il meglio per la squadra. Non mi interessa se gioco poco, basta che la squadra vada bene. È presto per parlare di scudetto, con squadre come Milan e Inter non si saprà nulla fino alla fine.

Ci sono tanti rischi nell’affrontare la Salernitana, ma vogliamo vincere senza pensare troppo. Vorrei fare più gol. Insigne? È un campione, è fortissimo ed è il nostro capitano, perciò tira lui i rigori. Maradona è un grande, è unico per il Napoli e per tutto il mondo.