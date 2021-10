D’amico: «Insigne non si trasferirà in America»

Dopo le indiscrezioni uscite fuori questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, di presunti incontri avvenuti nei giorni scorsi tra l’agente e intermediario, Andrea D’Amico, esponenti della MLS, la Lega americana, e Lorenzo Insigne, è arrivata ai microfoni di Radio Punto Nuovo la smentita di Andrea D’Amico.

Come finirà la situazione Insigne?

«Insigne non si trasferirà in America e normale che ci siano delle voci ma non succederà niente»

Ci sono stati dei colloqui con persone che volevano Insigne in Mls?

«Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome. Non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore negli ‘states’. Le società spendono molto per il cartellino dei giocatori rispetto all’ingaggio, non penso su questa cosa ci sia rimedio, già è tanto che le società riescano a muovere i propri patrimoni per comprare questi campioni».