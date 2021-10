Daily Mail: l’Uefa respingerà la candidatura di Regno Unito e Irlanda per i Mondiali 2030

L’Uefa punta maggiormente sull’accoppiata Spagna-Portogallo e vuole spingere Regno Unito e Irlanda verso gli Europei 2028

L’Uefa non appoggerà la candidatura congiunta di Regno Unito e Irlanda per ospitare i Mondiali del 2030. La notizia è riportata dal Daily Mail, che spiega come l’ente creda che Spagna e Portogallo siano maggiormente attrezzate per vincere l’assegnazione.

Per questo l’Uefa sta cercando di convincere Regno Unito e Irlanda a candidarsi per gli Europei del 2028, una soluzione che verrebbe realmente considerata. Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda sarebbero d’accordo, l’Inghilterra invece non sarebbe pienamente convinta della soluzione.