CorSport: Lotito si presenterà all’assemblea di Lega di oggi ma sarà un viaggio inutile

Secondo il quotidiano, il presidente della Lazio andrà incontro allo stesso trattamento ricevuto per il Consiglio Federale

Claudio Lotito non ci sta a perdere alcune delle sue facoltà, in attesa che la Corte Federale d’Appello si pronunci in modo definitivo sul caso tamponi. Così, dopo esser stato respinto dalla Figc in occasione del Consiglio federale, il presidente della Lazio ha intenzione di presentarsi anche all’assemblea di Lega in programma oggi a Milano, consapevole di andare incontro allo stesso esito, dal momento che è comunque ancora valida la condanna a 12 mesi di inibizione. Lo racconta il Corriere dello Sport, che ricorda come il verdetto della Corte Federale d’Appello è fissato per il 19 ottobre.