CorSport: il Napoli sa cosa vuole e sa bene come prenderselo, fa tutto in leggerezza

Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive della Grande Bellezza del Napoli contro il Bologna, che ieri è riuscito a resistere solo un quarto d’ora.

“Il Napoli che sa cosa vuole e sa bene come prenderselo, fa tutto in leggerezza, quasi sembra non debba neanche sudare”.

Sul tiro di Fabian Ruiz, che ha aperto in modo splendido la partita:

“Come si dice tiraggiro in spagnolo? Perché Fabian Ruiz si candida a prendersi una parte del Prado, fa quello che Insigne usa come marchio di fabbrica, sistema la palla all’incrocio, il Napoli in testa alla classifica e il Bologna in un angolo”.