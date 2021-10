CorSport: Fiorentina-Napoli, Spalletti ne cambia 5. Lozano e Rrahmani titolari

Tornano Osimhen e Anguissa dal primo minuto. Tra i pali Ospina. In panchina rientra Ghoulam

Rispetto alla partita di Europa League contro lo Spartak, per il match di oggi pomeriggio con la Fiorentina il tecnico del Napoli, Spalletti, farà 5 cambi. Lo scrive il Corriere dello Sport sulla base della rifinitura andata in scena ieri a Castel Volturno.

In porta ci sarà Ospina, in difesa, Di Lorenzo a destra, Rrahmani al posto di Manolas al centro insieme a Koulibaly e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Anguissa torna titolare insieme a Fabian, con Zielinski jolly per la trasformazione dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il tridente vede il sorpasso di Lozano su Politano. Al centro Osimhen e, a sinistra, Insigne.

Tra i convocati è tornato Ghoulam.