Commisso sia coerente, faccia l’americano: allontani i razzisti dallo stadio di Firenze

Aveva chiesto rispetto, è finita con l’ennesima prova vergognosa. Ora sia di conseguenza. Complimenti a Dazn per il risalto dato al razzismo, in Italia accade raramente

Rocco Commisso ha l’occasione per mostrare che l’arrivo di capitali americani nel nostro campionato è anche un’occasione culturale. Stasera – come altre volte peraltro – Firenze si è resa protagonista di un episodio vergognoso: gli ululati razzisti nei confronti di Osimhen Anguissa e Koulibaly con Koulibaly che ha reagito dopo aver ascoltato la parola scimmia. Già durante il riscaldamento c’erano stati i cori “lavali col fuoco”.

Prima del match Commisso – che evidentemente non conosce gli usi e costumi fiorentini – aveva chiesto una prova di civiltà al proprio pubblico. Ormai siamo al punto che c’è bisogno di prove. «Con il Napoli facciamo i bravi, per essere rispettati dobbiamo prima rispettare». Purtroppo il pubblico non ha superato l’esame. E adesso Commisso deve mostrarsi coerente, come ha fatto la Juventus, altrimenti non cambierà mai niente nel calcio italiano.

Una nota di merito va a Dazn che ha trattato il razzismo come quasi mai avviene nella tv italiana. Ha dato il giusto risalto, è tornata sul tema. Ha dimostrato che per Dazn il razzismo non è un intralcio ma un tema portante. E stavolta a Dazn vanno fatti i complimenti.