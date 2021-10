Commisso: «Fiorentini, con il Napoli facciamo i bravi, per essere rispettati dobbiamo prima rispettare»

Mediacom intervista il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in Italia da qualche settimana. Ripartirà dopo la partita di domenica contro il Napoli.

Su Italiano, conosciuto di persona proprio in questa sortita in Italia:

L’obiettivo è raggiungere il doppio dei punti dello Spezia dell’anno scorso?

Sul Viola Park:

«Gli archeologi sono ancora lì, non sono stato capace di mandarli ancora a casa, stanno trovando tombe romane, questa è la legge in Italia. Sul progetto le cose sono avanzate, come tempi spero che prima di Natale sarà tutto occupato, in preparazione per la prima squadra».

Sullo stadio:

Sulla situazione finanziaria del calcio:

«La pandemia ha colpito tutti, ogni società ha avuto i suoi problemi, dal canto nostro ho promesso di non andare in bancarotta, quando c’è bisogno di soldi noi li portiamo per aiutare il club, non tutti lo hanno fatto. Ci sono certi controlli della Lega e della Figc sugli indici di liquidità, sono mandati ai controllori ogni sei mesi e ho visto che ci sono state molte squadre non in ordine con questi dati. La fiorentina sì e questo non è giusto. Il calcio si può falsare in due modi: o con l’arbitraggio, e non credo succeda perché c’è il Var, o con i conti. Se lo vuoi fare puoi, se metto i soldi, non ho debiti, e dopo perdo, come ha fatto il Parma non è giusto che chi non ha pagato i debiti e non è rimasto nelle regole la faccia franca. Nel futuro le cose devono cambiare, le leggi devono essere uguali per tutti».