Christillin: «Superlega? Ceferin è convinto delle sue azioni, l’Uefa lo sostiene all’unanimità»

Evelina Christillin, membro del board Uefa e del consiglio della Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto tra Ceferin e Agnelli e sulla Superlega dal Salone del libro di Torino. Calciomercatoweb.com riporta le sue parole.

“Ceferin è convinto delle sue azioni, c’è unanimità per quanto riguarda le sue azioni all’interno dell’Uefa, l’esecutivo e le Federazioni. Poi quando le questioni finiscono tra tribunali e avvocati, sai quando inizi e non sai quando finisci. L’Uefa va avanti per la sua strada e vedremo come succederà. Un pronostico non si può fare. Ma c’è grande unità, tra le federazioni Uefa e l’Eca, oltre che con le Leghe. Andiamo avanti”.