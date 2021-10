Buuu razzisti dalla curva. Frustrazioni e livore da provincia. Perdere due volte è arte per pochi.

Sette su Sette. Ventuno punti. Denudati della veste di prudenza. Vinciamo anche a Firenze. Vinciamo soffrendo, subendo, arrancando ma mai mollando.

Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir Victor Osimhen…. A Firenze sposta la Fiesole e le sentenze di coppa. CANNIBALE!

👀 Seggi, candidati, promesse, ciarlatani e menestrelli da social. Il tempo è finito. La città ha scelto, il sindaco è Kalidou Koulibaly . L’obelisco più alto di Partenope!

🙃Al goal viola sono apparsi fantasmi e receptionist di Hotel! Al rigore di Lorenzo sono cadute le ultime inibizioni vocali. Al goal ri Lozano si sono materializzati i cuori di cazzimma!

😎Cori e buuu razzisti dalla curva. Frustrazioni e livore da provincia. Firenze ci ricasca, Anguissa gli sradica anche l’ultimo barlume di speranza… Perdere due volte è arte per pochi.

🎨Il lancio di Fabian di prima è un sussulto di bellezza. Il tuffo di Amir è il titolo di coda di una commedia sexy anni ’80…. Piotr/Vanzina!

😍Politano è stato enorme…. Ha difeso, attaccato, litigato, protestato. Ha preso a pugni la sufficienza. Stoico!

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤