Bloomberg: Suning vuole vendere l’80% di Carrefour China, ha problemi di liquidità

Lo aveva acquistato due anni fa, in piena fase di espansione, per 750 milioni di dollari, ora potrebbe venderlo a una cifra simile.

Suning non ha affatto risolto i problemi di liquidità. E sta pensando di vendere l’80% di Carrefour China, quota che aveva acquistato nel 2019 per 4,8 miliardi di yuan, circa 750 milioni di dollari. Si era in piena fase di espansione. Fase che è ormai un lontano ricordo. In due anni è cambiato tutto. Alibaba e il governo provinciale hanno approvato un piano di salvataggio 1,36 miliardi di dollari.

Adesso Suning potrebbe vendere la sua quota per una somma oscillante tra i 700 e gli 800 milioni di dollari, più o meno quanto ha speso per l’acquisto. Suning non ha voluto commentare la notizia.

Bloomberg scrive che le vendite nel settore dei supermercati e degli ipermercati cinesi sono diminuite di oltre il 7% nel secondo trimestre del 2021 rispetto a un anno fa.