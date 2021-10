“Da oggi basta panchina”: la risposta di Mertens a Starace davanti al caffè (VIDEO)

«Vado in panchina come Dries». «No basta panchina Tommy». «Finalmente, il caffè serve a far correre il cuore caldo caldo»

“Basta panchina, da oggi cominciamo a giocare”

dice Dries Mertens in un video ironico che lo ritrae con lo storico magazziniere Tommaso Starace, che è stato postato sui social

Mertens ha potenziato la muscolatura e da tre settimane è tornato in gruppo a tutti gli effetti, ritrovando pian piano la condizione. L’attaccante belga del Napoli adesso aspetta solo di poter scendere in campo dal primo minuto.

La duttilità rende Mertens unico e anche per questo motivo sarà difficile aspettarsi di vederlo agire sempre nella stessa posizione.

Ma la sua presenza potrebbe essere fondamentale affiancata a quella di Osimhen. Il rientro di Dries è un jolly da sfruttare al massimo: il belga è pronto e per adesso riparte come alternativa, ma il progetto è quello di far coesistere Osimhen e Mertens.