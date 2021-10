As: «Xavi sarà l’allenatore del Barcellona dal 4 novembre»

L’Al-Sadd vuole trattenerlo fino allo scontro diretto per il titolo qatariota del 3 novembre. Poi sarà libero

In Spagna lo chiamano “l’X-Day”. Il giorno di Xavi allenatore del Barcellona. C’è anche una data: il 4 novembre. Lo scrive As. Xavi Hernandez dovrebbe infatti lasciare il Qatar, dove ora allena l’Al-Sadd, per ritornare a Barcellona e prendere il posto di Koeman. Sulla panchina blaugrana, dopo l’esonero dell’olandese, c’è – a titolo momentaneo – l’allenatore del Barça B, Barjuan.

Ora, riferisce As, si attende solo l’incontro decisivo di oggi con il presidente del club qatariota, Mohammed bin Hamad Royal, con il quale Xavi ha già un ‘gentlemen agreement’ per evitare la clausola rescissoria da oltre un milione di euro.

La società qatariota vuole trattenere Xavi almeno fino al 3 novembre, data in cui si gioca lo scontro diretto contro l’Al-Duhail per l’assegnazione del titolo. Un incontro decisivo. Poi lascerebbe Xavi libero di firmare con il Barcellona.