Lorenzo è ovunque. Adam non entra in partita. Adam è la partita

😌 ‘A maglia rossa, loro che corrono, picchiano spinti da uno stadio pieno. Noi che veniamo dalla Serie A. Tutti alibi utili ma quest’anno è un’altra storia…

😮Lorenzo è ovunque. Pare l’indiano con le rose che sbuca da dietro ogni lampione e tu ti chiedi “Ma addo è asciute?” Sacrificio, attaccamento. Classe operaia, fantasia al potere

😅Patrick non conosce una sola parola in italiano ma distintamente è evidente che abbia imparato un’intera frase in napoletano

“Ma chi è chill a destra?” È Malcuit gli dicono …”Ah” 2-0

😌Adam non entra in partita. Adam è la partita, la sua sintesi, la sua concretezza. La parte migliore, la pazienza che porta al risultato.

❤ A fine primo tempo Osimhen era entrato di diritto nel trend topic dei picchiatori sociali. A fine secondo tempo ha sorriso beffardo dicendo a tutti che il calcio non è scienza è filosofia e la filosofia tende ai conoscitori di cose alte.

👀Voglio tre ore di trasmissione sullo stacco di Osimhen. Voglio le linee, i secondi in aria, i dibattiti fisici e le facce stupite.

❗Lucianone la riprende senza perdere mai lucidità, dando minuti a Lozano e a Zielinski. Dando un senso alle sue parole. Di questa squadra mi piacciono tutti. E tutti danno tutto. La riprendiamo di Cazzimma, pura cazzimma senza perderci ma ritrovandoci.

Sempre e Comunque Forza Napoli ❤