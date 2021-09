Vince la medaglia d’oro e gliela revocano perché s’era presentato in ritardo di 3 minuti

Zolkefli e altri due atleti si sono presentati in ritardo allo start della gara, secondo quanto ha riportato un portavoce del Comitato Paralimpico Internazionale. Secondo l’associazione World Para Athletics, un arbitro ha riscontrato a competizione terminata che “non c’era alcun motivo giustificato per la mancata comparizione degli atleti in tempo”. E gli ha tolto la medaglia d’oro.