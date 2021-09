The Athletic: niente giocatori no-vax ai Mondiali in Qatar

Il Qatar vuole estendere il divieto di ingresso ai calciatori che non hanno la doppia dose di vaccino o obbligarli a presentare test negativi ogni tre giorni

Secondo quanto riporta The Athletic, con ogni probabilità potranno partecipare al Mondiale 2022 solo i calciatori che avranno ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Dunque niente no-vax. Il Qatar ha già imposto il divieto di ingresso nel Paese ai no-vax in occasione dell’evento sportivo e ora potrebbero estendere la misura anche a giocatori e staff tecnici. In alternativa, si valuta l’ipotesi che i calciatori che si oppongono al vaccino presentino test negativi ogni tre giorni. Un portavoce Fifa dichiara al quotidiano:

“Alla luce della pandemia di Covid-19, il Qatar, in quanto paese ospitante, fornirà le garanzie necessarie per proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella competizione. Tutti i partecipanti devono seguire i consigli di viaggio delle autorità del Qatar e le ultime linee guida del Ministero della salute pubblica. Le informazioni complete sulle misure di sicurezza Covid-19 saranno comunicate a tutti i gruppi di clienti mentre ci avviciniamo alla competizione”.