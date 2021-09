Superlega, la Uefa cancella i procedimenti contro Barcellona, Juventus e Real Madrid

Su Repubblica: Ceferin ha avuto paura di invalidare gli accordi già sottoscritti con i club sanzionati a Champions League in corso

La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti contro Barcellona, Juventus e Real Madrid per la Superleva

“Stavolta a piegarsi è la Uefa, che ieri ha ritirato le sanzioni contro le 9 società separatiste che le avevano patteggiate nei mesi scorsi. E ha annullato i procedimenti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, con cui l’iter era già sospeso”.

Lo scrive Repubblica, che spiega anche i motivi della decisione di Ceferin:

“evitare conflitti con il tribunale di Madrid, che a Nyon aveva dato un ultimatum”.

La Uefa ha ritenuto opportuno ritirare le sanzioni per non rischiare di invalidare gli accordi già sottoscritti con i club

sanzionati a Champions League in corso.

Ora a pronunciarsi sull’affare Superlega sarà la Corte di Giustizia europea. Le audizioni inizieranno il 17 ottobre, ma i tempi saranno lunghi.