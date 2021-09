Spalletti: «Se si stacca un pezzetto di Koulibaly per tutti diventa più facile»

Durante la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Koulibaly. Lo ha portato come esempio di attaccamento alla maglia, insieme a Insigne. Sul difensore senegalese Spalletti ha detto:

«A volte si fa fatica a trovare le parole giuste per provare a coinvolgere i calciatori nell’appartenenza e nell’attaccamento alla maglia e fargli capire l’importanza dell’essere protagonisti. A volte diventa molto più facile perché basta dire dei nomi, in questo caso se dici Insigne, Koulibaly, Ospina, per quello che ho visto in questi giorni, basta fargli questi esempi e si va alla polpa del discorso. Insigne ha fatto vedere di essere uno che ha a cuore questa maglia, l’amore per la maglia gli fa superare qualsiasi ostacolo gli si ponga davanti. E come lui ce ne sono altri. Vedere che Koulibaly si cambia il volo perché lo trova meglio per due volte, poi arriva all’ultimo momento e non passa neanche da casa e arriva direttamente nello spogliatoio per stare con i compagni è tanta roba dal punto di vista di portare esempi pratici che siano prendibili. Se si stacca un pezzetto di Koulibaly per tutti diventa più facile».