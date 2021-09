Southgate: “Il Mondiale ogni due anni non sarebbe strano per la nostra generazione”

Il ct della nazionale inglese: “Il calendario va riordinato perché non si possono solo aumentare le partite, ci sono aspetti positivi e negativi”

Gareth Southgate, commissario tecnico della nazionale inglese, ha parlato così in conferenza stampa al termine della sfida con Andorra.

Ho parlato con Wenger. Sapevo che stava avendo dei contatti con diversi allenatori e ho avuto modo di discutere su diverse tematiche. Il Mondiale ogni due anni? La mia risposta è che sinceramente non so come la nostra generazione possa trovare questa ipotesi un concetto strano. Ci sono aspetti positivi e negativi e diverse linee di pensiero.

In ogni caso il calendario internazionale dovrebbe essere ben riordinato anche perché non si possono sempre e solo aggiungere gare. Ci sono tante cose che devono essere prese in considerazione.