Sky: Ospina rientrerà a Napoli venerdì alle 15:00

Massimo Ugolini ha rivelato il programma del portiere colombiano: partirà subito dopo la partita col Cile e atterrerà prima a Parigi con un charter

Il rientro di David Ospina è uno dei temi più caldi che accompagnano verso Napoli-Juventus. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha spiegato la situazione durante un collegamento.

La federazione colombiana starebbe organizzando un charter per i calciatori che giocano in Europa che partirà subito dopo Colombia-Cile e arriverà con ogni probabilità a Parigi. In questo modo, Ospina dovrebbe sbarcare a Napoli venerdì alle 15:00, un giorno e tre ore prima del calcio d’inizio con la Juve.