Sky: nessun caso Di Lorenzo, Mancini lo impiegherà contro la Svizzera

Nosotti a Radio Kiss Kiss Napoli: «Sono due i cambi già previsti: Di Lorenzo e Chiellini. Non c’è nessun caso. Dopo il pari, poi, la gara con la Svizzera è quella decisiva».

Ieri, contro la Bulgaria, il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato inviato in tribuna da Mancini per scelta tecnica. Ma non c’è alcun caso che lo riguarda, ha tranquillizzato il giornalista Sky Marco Nosotti, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Mancini ha già deciso di impiegarlo contro la Svizzera: si è trattato unicamente di una scelta precauzionale. Queste le parole di Nosotti.

«Il caso Di Lorenzo non c’è, fisicamente sta bene. Mancini ha fatto sapere che l’ha tenuto per la Svizzera. I primi due cambi annunciati, previsti, sono Di Lorenzo a destra e Chiellini al centro. Dunque non ci sono problemi per Di Lorenzo. Dopo il pari, poi, la gara con la Svizzera è quella decisiva».