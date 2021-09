Senza l’oroscopo di Capitani, la Gazzetta non è più la stessa

Lo aspettavo ogni mattina, aveva inventato una sua lingua: sudombelico, little sfighed. Da luglio non c’è più e non ce la faccio a vedere la Gazza senza di lui

Sono ancora uno tra coloro, pure scrivendo oramai solamente sul web e soprattutto sul Napolista, che la mattina si reca in edicola alle 7.30 e pur essendo tifoso del Napoli – compro primariamente il Corsport – prendo anche la Gazza. Perché? Ogni mattina c’è il “Rompipallone” di Gene Gnocchi vero e proprio pugno negli occhi al sistema di potere calcistico, e fino a luglio la rubrica dell’Oroscopo di Antonio Capitani. Mi direte: ma a noi che ci cala dell’oroscopo, non ci crediamo neanche… Vi rispondo: ma figurati se ci credo io… Perché allora aspettavo come un frate le lodi mattutine di Capitani? Perché questo simpatico signore di cui so poco o nulla al di là delle sue previsioni di cui – ma si è già detto sopra – non m’importa nulla, aveva inventato una sua lingua. Dalla lettura delle sue pagelle – per noi che siamo sportivi da tastiera, tv e Stadio – si ricavava qualche minuto di ilarità da commentare con il mio amico, il libraio-edicolante Luigi. Quali sarebbero state “le piccole rogne del giorno che avrebbero potuto aizzare l’antropofago che dimorava in noi?”. Forse per via del “little sfighed in amore e nel lavoro?”. Forse è colpa del “nostro mood cocciuterrimo?”. O “perché abbiamo la sclero facile?”. In fondo ci aiuta avere una “faccia da glutei?”. Ma almeno “la fornicazione premia?”. Ma no: “l’amore suino trova pochi sbocchi ed il sudombelico latita… “. Questo un florilegio di invenzioni verbali di Capitani che sono divenute idiomatiche tra chi segue le sue divinazioni astrali: alcuni superlativi sono sue invenzioni letterali e parole come ‘sudombelico’ penso siano suoi copyright; insieme al suo slang pseudo-anglosassone. Da allora nonostante che la Gazza sia il massimo per sport come il basket ed il ciclismo non la compro più perché vedere il suo paginone centrale privo della cornice dell’Oroscopo di Capitani mi dà la memoria di una privazione di genuine risate mattutine.