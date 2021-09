«Se vieni al Siviglia puoi bere, andare a ballare… ti guardo pure il cane. Basta che giochi»

La proposta “indecente” di Sampaoli a Nasri pur di averlo con lui in Spagna: “Mi disse che potevo fare quello che volevo, mi avrebbe coperto lui col club”

Jorge Sampaoli voleva così tanto Samir Nasri al Siviglia che gli offrì un lasciapassare per il vizio. Il centrocampista francese, ufficialmente ritiratosi dal calcio, in un’intervista con Le Journal du Dimanche ripresa dai media spagnoli, ha confessato la proposta indecente che gli fece il tecnico argentino:

“Sampaoli mi voleva così tanto che arrivò a dirmi ‘vieni nella nostra squadra, puoi bere, uscire, andare nei club, fare qualunque cosa. Io ti coprirò con la società. Ti chiedo solo di giocare bene nel fine settimana”.

“Se avessi voluto andare a trovare la mia famiglia in un fine settimana, Sampaoli mi disse che si sarebbe preso cura lui del mio cane”.

Nasri ha giocato con Marsiglia, Arsenal e Manchester City, tra le altre. Con Sampaoli si sono incontrati solo in una stagione al Siviglia. Il francese segnò tre gol in 30 partite. Rapporto conclusosi per una squalifica di 18 mesi per doping.