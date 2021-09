Sconcerti: «L’arroganza pratica dell’Inter sembra più adatta del calcio di armonie del Napoli»

Scrive Mario Sconcerti nella sua analisi per il Corriere della Sera:

Tanti bravini nel Milan, nessuno bravo davvero. (…) Però un pensiero lo dà questo momento del Milan, così coperto dalla corsa del Liverpool e per un tempo così in balia della peggior Juve degli ultimi sessant’anni. E ieri per un’ora in equilibrio su un piccolo filo.

Meglio forse l’arroganza pratica dell’Inter che a me sembra più adatta al campionato anche del calcio pieno di armonie del Napoli. Ma siamo all’inizio, nessuno sa niente davvero. Vediamo stasera la risposta del Napoli a Marassi. Non sarà una risposta da poco.