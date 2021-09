Sarri sprona Strakosha: «Ora devi mostrare di avere gli attributi». Ma contro il Cagliari schiera Reina

La Lazio ha perso in Europa League contro il Galatasaray per un errore clamoroso di Strakosha, che ha fatto autogol condannando la squadra. Il Messaggero oggi scrive proprio del portiere albanese, che definisce un caso. Racconta che Sarri, giovedì, lo ha consolato, poi ieri ha provato a scuoterlo dicendogli di mostrare gli attributi. Difficile però farlo, scrive il quotidiano, visto che contro il Cagliari tra i pali il tecnico ha scelto di mandare Reina.

“Sarri giovedì lo ha consolato, poi ieri lo ha spronato: «Devi mostrare di avere gli attributi adesso». Difficilmente potrà farlo perché fra i pali tornerà il 39enne Reina col Cagliari domani pomeriggio. Il 26enne, in scadenza 2022, resta però un caso: a giugno andrà via a parametro zero, senza che negli ultimi due mercati la Lazio sia riuscita a cederlo. Appena 12 presenze, tra Coppe e campionato, da settembre scorso. A nulla è servito il cambio tecnico. Perché pure Sarri è convinto che Strakosha voglia andare via e abbia perso ogni stimolo: l’errore di Istanbul legato più alla superficialità che all’ansia o a un blocco psicologico”.