Sarri non ci sta: vuole querelare l’arbitro Chiffi per diffamazione

Sul CorSport. Dopo il no della giustizia sportiva al ricorso, il tecnico intende rivolgersi a quella ordinaria. Chiederà alla Figc una deroga alla clausola compromissoria

La Corte Sportiva d’Appello non ha accolto il ricorso di Sarri: il tecnico non tornerà in panchina per la partita della Lazio contro il Torino, se ne parlerà per il derby, domenica prossima. Ma Sarri non ha intenzione di arrendersi. Ritiene che nei suoi confronti sia stata compiuta un’ingiustizia e si rivolgerà alla giustizia ordinaria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La procedura sportiva si è conclusa, ma Sarri con un passo storico si rivolgerà alla giustizia ordinaria. La notizia è che sta procedendo, non torna indietro, porterà l’arbitro Chiffi in tribunale, probabilmente lo querelerà per presunta diffamazione. Per farlo ha bisogno di ottenere una deroga alla clausola compromissoria, la chiederà alla Figc. E’ difficilmente ottenibile, finora non è mai stata concessa, rischia di creare un precedente pericoloso. Non è un caso che riguarda la Lazio, Mau lo sta affrontando personalmente, con i suoi avvocati di fiducia. Li aveva interpellati, stavano studiando il caso, sono pronti a muoversi”.