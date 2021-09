Respinto il ricorso di Sarri: non sarà in panchina col Torino, tornerà per il derby

La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso presentato dalla Lazio. L’allenatore dovrà restare in tribuna anche per la seconda gara

La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Lazio contro la squalifica per due giornate inflitta a Maurizio Sarri dopo l’espulsione in occasione di Milan-Lazio dello scorso 12 settembre. Il cartellino rosso era arrivato al fischio finale della gara di San Siro per la reazione del tecnico della Lazio verso il rossonero Saelemaekers.

Un comportamento che gli era costato un turno di stop, a cui se n’era aggiunto un altro per le espressioni blasfeme proferite successivamente. Tuttavia, in secondo grado il tecnico non ha visto ridursi la pena, che dovrà scontare per intero: non è stato presente in panchina con il Cagliari, non lo sarà nemmeno col Torino. Tornerà per il derby di domenica prossima.