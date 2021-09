Sarri insiste con il 4-3-3 e i titolarissimi, teme che cambiando manderebbe in confusione la Lazio

Sul CorSport. Solo due i dubbi da risolvere per il tecnico: Leiva o Cataldi in regia, Lazzari o Marusic sulla fascia destra.

“Sarri va dritto. La strada non si cambia, è segnata e ora manca il tempo per provare in allenamento soluzioni diverse”.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Contro la Roma, nel derby in programma domani, il tecnico non cambierà quasi nulla.

“La Lazio andrà incontro al derby nel solco tracciato in estate: 4-3-3 e appena due dubbi da risolvere, Leiva o Cataldi in regia, Lazzari o Marusic sulla fascia destra. Giocheranno i titolarissimi, così pare. Non esistono certezze, ma sensazioni e orientamenti sì”.

Sarri ha visto miglioramenti tra Cagliari e Torino e lo ha ribadito alla squadra a Formello, “apprezzandone l’impegno, l’ordine tattico, la disponibilità al sacrificio”.

Il tecnico teme che cambiando qualcosa manderebbe in confusione la squadra.

“Per questo motivo Sarri non cambierà assetto. Durante un percorso di costruzione, manderebbe in confusione la squadra. Questa è l’idea, ribadita con forza nelle ultime ore. L’abitudine si forma attraverso la ripetizione dei movimenti codificati”.

Per quanto riguarda la preparazione al derby, il ritiro è facoltativo. La squadra si ritroverà a Formello nel pomeriggio per effettuare la rifinitura.

“Dopo la cena, obbligatoria, chi vuole potrà rientrare a dormire a casa propria o potrà scegliere di trascorrere la notte al centro sportivo. Sarri ha chiesto di posticipare la conferenza stampa (per scelta societaria in modalità da remoto) alle 20. Preferisce parlare dopo l’allenamento, non prima”.