Roma, Mourinho porta tutti in ritiro a Trigoria e per paura del traffico anticipa l’arrivo all’Olimpico

Il Corriere dello Sport racconta le manovre di avvicinamento al derby da parte di José Mourinho. Il tecnico ha blindato il centro sportivo di Trigoria vietando le riprese tv per gli allenamenti. Tabella di marcia ferrea, comprensiva di visione dei video della Lazio e anticipo dell’ora di partenza per l’Olimpico per paura del traffico.

“Mourinho prepara il derby con grande attenzione. Trigoria è blindata, anche ieri lo Special One non ha fatto riprendere l’allenamento dalle telecamere. I dipendenti possono parcheggiare all’interno del centro sportivo fino a esaurimento dei pochi posti a disposizione. Mourinho mette attenzione a tutte le partite, ma sa che questa è decisiva. I giocatori stasera resteranno in ritiro. L’appuntamento per oggi è fissato per pranzare tutti insieme. Poi al termine dell’allenamento del pomeriggio i giocatori resteranno a dormire nel centro sportivo a differenza della Lazio, che farà il ritiro facoltativo. Domani mattina è previsto risveglio muscolare in palestra, subito dopo Mourinho farà vedere ai giocatori gli ultimi video della Lazio. Il pranzo è fissato a mezzogiorno e una merenda light alle 14.30. La partenza per lo stadio è fissata in anticipo rispetto al passato, Mourinho vuole evitare il traffico, la Roma arriva prima all’Olimpico e anche l’allenatore fa il sopralluogo del campo con i suoi giocatori”.