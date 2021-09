Ribéry non lascia la Serie A: il Verona a un passo dal francese

Dopo esser rimasto svincolato dalla Fiorentina, il giocatore sarebbe entusiasta di restare in Italia anche su consiglio dell’amico Luca Toni che conosce bene la piazza

Dopo due anni alla Fiorentina, Franck Ribéry può ripartire da Verona. Nonostante il mercato sia chiuso, infatti, per l’attaccante francese c’è ancora la possibilità di trovare una squadra in quanto svincolato e con l’Hellas c’è un discorso ben avviato.

Ribéry, infatti, ha detto sì al Verona che ieri l’aveva contattato prima di concludere l’operazione Caprari. Nonostante l’arrivo del romano, classe 1993, dalla Samp, i gialloblù stanno comunque riflettendo se chiudere l’operazione.

Da parte del giocatore c’è l’entusiasmo per una nuova avventura in Italia in una piazza che conosce bene l’amico Luca Toni. L’attaccante, che ha giocato con Ribéry al Bayern Monaco, spinge per l’opzione Hellas.