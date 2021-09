Rashford su The Spectator: “Perché non mi fermo solo al calcio”

Marcus Rashford, calciatore del Manchester United, ha scritto un articolo su The Spectator in cui ha spiegato i motivi del suo impegno sociale al fianco dei bambini poveri.

Quando la mia comunità non aveva niente a cui rivolgersi, trovava sempre qualcosa di gentile da darmi. Sono un prodotto della loro compassione, della loro spinta e della loro volontà di offrirmi più di quello che c’era alla mia porta. Farei un disservizio a quella comunità e alla mia famiglia se non usassi la mia piattaforma per parlare a nome dei milioni di persone le cui voci non vengono ascoltate.

L’infortunio alla spalla mi ha dato tutto il tempo per riflettere. Anche se vorrei poter dire che sono stati compiuti progressi significativi per stabilizzare le famiglie che soffrono di insicurezza alimentare in tutto il Regno Unito, la realtà è che è peggiorata molto, il 27% in più rispetto al periodo pre-pandemia. In effetti, si potrebbero riempire 27 stadi di Wembley con i 2,5 milioni di bambini che stanno lottando per sapere da dove verrà il loro prossimo pasto oggi. Le famiglie a basso reddito devono affrontare ulteriori scadenze, che si tratti della fine del congedo o del taglio della previdenza sociale.

I bambini stanno tornando a scuola: un passo positivo per alcuni, una prospettiva scoraggiante per altri colpiti dalla mancanza di interazione sociale e dalla mancanza di accesso all’apprendimento durante la pandemia. Quest’estate ho parlato con un insegnante di scuola elementare che era preoccupato per un bambino che si addormentava continuamente. L’insegnante alla fine si è resa conto che stava usando la sua idoneità al pasto scolastico gratuito per incartare il cibo da portare a casa per i suoi fratelli più piccoli che non si erano qualificati, capendo che poteva essere tutto ciò che avrebbero mangiato quel giorno. Storie come questa non sono rare. Infatti, circa la metà delle famiglie con bambini che vivono in condizioni di insicurezza alimentare non ha diritto alla mensa scolastica gratuita. L’istruzione può essere una via positiva per uscire dalla povertà, ma se i bambini hanno fame, come possiamo aspettarci che si impegnino nell’apprendimento? Ecco perché chiedo al governo di ampliare l’ammissibilità ai pasti scolastici gratuiti, in linea con le raccomandazioni della National Food Strategy.

La politica di partito non mi ha mai interessato. Quello che mi interessa è lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili. Gli effetti a lungo termine di una pandemia globale non saranno risolti con pacchetti di soccorso a breve termine. Quindi è tempo per tutti noi di unirci alla passione che abbiamo visto durante gli Europei e assicurarci che ogni bambino in questo paese abbia una giusta possibilità e che la fame infantile sia sradicata. Nessun bambino dovrebbe iniziare a 20 metri di distanza dagli altri solo a causa della comunità in cui vivono.