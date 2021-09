Dopo il pareggio contro il Leicester al debutto in Europa League, ai microfoni di Sky l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

“Sono contento per me ma soprattutto perché abbiamo giocato da squadra rimontando due gol, ottimo inizio dell’Europa League”.

Sugli obiettivi:

“Non mi voglio fissare un obiettivo, il club ha sempre creduto in me, iniziare con due gol è molto importante per me e voglio continuare così”.