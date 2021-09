Nove arrestati per gli scontri di Leicester: 8 sono tifosi del Napoli

Il comunicato della Polizia di Leicester. Sono stati fermati dopo gli scontri fuori dallo stadio. Per gli incidenti sugli spalti le indagini sono ancora in corso

Sono nove le persone arrestate per gli scontri a Leicester tra tifosi del Napoli, del Leicester e forze dell’ordine, fuori e dentro lo stadio. Otto sono napoletani.

Lo conferma una nota ufficiale della polizia di Leicester.

“Poco prima delle 18:00 – si legge nel comunicato – la polizia ha ricevuto una segnalazione di una rissa in corso a Millstone Lane che coinvolgeva i tifosi del Napoli e del Leicester City. Otto uomini, identificati come tifosi del Napoli, sono stati arrestati sul posto in relazione all’incidente. A seguito di ulteriori indagini, un uomo di 27 anni di Leicester è stato successivamente arrestato con l’accusa di disordini violenti. Tutti gli uomini rimangono in custodia in questo momento”.

“Prima che la partita si svolgesse, è stata ricevuta una segnalazione secondo cui un tassista era stato vittima di abusi razziali. Un uomo italiano di 39 anni è stato successivamente arrestato con l’accusa di disordine pubblico aggravato dall’abuso razziale”. Stesso reato contestato ad un uomo di 36 anni di Anstey.

La stessa polizia scrive che i lancio di oggetti alla fine della partita è stato effettuato “da entrambi i gruppi di tifosi l’uno verso l’altro”.

“Al fine di garantire la sicurezza sia del pubblico che degli ufficiali, i tifosi del Napoli sono stati trattenuti nello stadio e non sono stati effettuati ulteriori arresti. Tuttavia le indagini sono ancora in corso”