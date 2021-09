Napoli-Juve, l’Osservatorio: vendita libera, senza tessera, per i residenti in Campania

Allo stadio i tifosi della Juve potranno accedere al settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso della Juventus

L’Osservatorio ha deciso come far procedere la vendita dei biglietti per la partita di sabato pomeriggio tra Napoli e Juventus al Maradona.

I tifosi della Juventus potranno accedere al settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso della Juventus. Per i residenti in Campania, invece, non c’è bisogno di possedere la tessera, la vendita è libera. Solo chi risiede fuori regione avrà dunque bisogno della tessera.

La partita è in programma sabato pomeriggio alle 18.

Queste decisioni dell’Osservatorio saranno ratificate dal Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza).