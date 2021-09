La Gazzetta scrive che Chiesa ha un problema al flessore. In dubbio Napoli-Juventus?

Il giocatore bianconero potrebbe lasciare stamattina la Nazionale e rientrare con Bastoni, che ieri ha rimediato una contusione

Sulla Gazzetta dello Sport la conta dei feriti in casa azzurra. Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è sempre più in emergenza. Ieri si sono fermati Zaniolo e Immobile. Insigne è tornato a Napoli per motivi familiari. Ma sembra che all’elenco degli infortunati si debbano aggiungere anche Chiesa e Bastoni. Federico Chiesa potrebbe tornare stamattina a Torino. Sabato c’è la partita della Juventus contro il Napoli: l’infortunio potrebbe condizionare la sua presenza? La Gazzetta dello Sport scrive:

“Mancini faceva la conta dei feriti. Il bollettino: sono tornati a casa Immobile (problema al flessore), Insigne (problemi personali); Chiesa (flessore) potrebbe tornare stamane con Bastoni (contusione in particella); fuori gioco Zaniolo (contusione con versamento alla coscia); esami strumentali per Bastoni (botta in allenamento); Sensi, noia a polpaccio”.