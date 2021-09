Mourinho: «Non sono venuto qui per andare in euforia dopo 3 vittorie o in depressione dopo una sconfitta»

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese. Di seguito la ricostruzione di Calciomercato.com.

“Il mercato è chiuso e voi volete già mettermi nella situazione di parlarne. Non lo faccio, non posso dire a voi tutto quello che analizzo. Capisco la domanda ma non ti rispondo, non entro in questa dinamica. Quando abbiamo vinto 3 partite di fila in campionato, più altre 3 d’Europa, non sono entrato in questa dinamica di euforia, ora non parlo di problemi grossi. Abbiamo perso una partita, con voi non ho altro da dire, ovviamente ai miei giocatori sì. Abbiamo analizzato la partita guardando al futuro, quella partita non possiamo più vincerla”.

Dopo un passo falso, ha bisogno di vedere la partita di domani o ha già capito cos’è successo?

“Qui è troppo facile entrare in questa dinamica tra euforia e depressione. Mi avete visto euforico un minuto in due mesi, in quell’esultanza per una partita speciale. Mi avete visto sempre equilibrato in due mesi e adesso non mi vedrai diverso se abbiamo perso una partita. Dopo la partita col Verona forse dovevo parlare dell’arbitro, della pioggia, del campo… magari sono stato troppo onesto quando ho parlato della partita. Siamo tristi ma siamo ancora equilibrati e non cambierò per un risultato o un altro. Sono venuto qui proprio per il mio livello d’esperienza, di maturità, di equilibrio per non andare in euforia per aver vinto 3 partite, non 30 parole mie, né per andare in depressione dopo una sconfitta. Voi cercate di inserirci nel gruppo di squadre che nelle ultime due stagioni hanno fatto 20 punti in più della Roma. L’anno scorso è arrivata 29 punti dall’Inter. Non siamo candidati a niente, solo a vincere la prossima partita”.

Che insidie si aspetta da domani e le difficoltà di affrontare l’Udinese?

“Hanno giocato contro una squadra bravissima. Lo schiaffo lo hanno avuto nel risultato non nella prestazione. Quello che hanno fatto contro la Juve o contro il Napoli si vede. Loro sono una squadra solida, se giocano con 5 è diverso da quello del Verona, è un modo diverso di giocare. Hanno stabilità nel loro gioco. Una squadra fisica che ha grande qualità. Secondo me una squadra di livello, sarà difficile per noi”.