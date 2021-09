Moggi: “La Juve prima andava a Napoli per vincere, ora pensa a non perdere”

L’ex dirigente delle due squadre a TMW: “I bianconeri puntano su giovani di qualità, ma prima di tornare competitivi ci vorrà qualche anno”

Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com, di cui si riporta un estratto.

La Juventus? Mentre prima andava a Napoli con la voglia di vincere, adesso deve andare col pensiero di non perdere. Cosa succede alla squadra bianconera? In questo momento ha voglia di riorganizzarsi con i giovani di qualità. Ci vorrà qualche anno. Tra una stagione o due la Juve tornerà competitiva. Quando hai già in casa Chiesa, Kulusevski o Locatelli puoi contare su di loro in modo importante.