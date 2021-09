Messaggero: preoccupa la convinzione della Lazio di continuare a sostenere la filosofia di Sarri

Parecchi dei calciatori simbolo si sono come spenti e, forse per paura di sbagliare, diversi si rifugiano negli antichi schemi di Inzaghi

“Lazio, le prime crepe“. Titola così il Messaggero a proposito del ko della Lazio in Europa League e contro il Milan in campionato. Il quotidiano avanza dubbi sul fatto che i calciatori biancocelesti siano davvero convinti di seguire Maurizio Sarri. Parlando di Strakosha, che sembra diventato un caso, scrive:

“La questione non riguarda però solo lui nello spogliatoio: Milinkovic e Muriqi avrebbero potuto rimediare al suo sbaglio con il pareggio servito su un piatto d’argento”.

E ancora:

“Luis Alberto sulla trequarti potrebbe diventare di un altro livello, nelle ultime due gare si è spento. E non è il solo. Preoccupa la convinzione deli biancocelesti di continuare a sostenere la nuova filosofia del tecnico. Forse anche per paura di sbagliare, più di un giocatore sta ricercando negli antichi schemi di Inzaghi un rifugio. Non a caso Sarri ha parlato di una preventivata crisi di rigetto da debellare subito”.